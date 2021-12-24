Около 100 автобусов закупят в Воронеже в 2022 году для обновления пассажирского автопарка

ВОРОНЕЖ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Воронежа планируют закупить в 2022 году около 100 новых пассажирских автобусов, которые будут переданы муниципальному предприятию для замены устаревших машин и расширения сети маршрутов. Об этом сказал в пятницу в ходе брифинга губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"У нас в 2022 году появляются финансовые возможности, и мы <...> постараемся приобрести, если производители смогут обеспечить поставку, около 100 новых автобусов. Они будут переданы в муниципальное предприятие, и часть маршрутов уйдет муниципальному предприятию", - сказал он.

Гусев добавил, что в прошлом году в Воронеже было обновлено порядка 450 автобусов. Всего в городе насчитывается 2,5 тыс. единиц пассажирского транспорта, курсирующего на городских маршрутах, из которых большинство обслуживается частными перевозчиками. Гусев добавил, что приобретение новых автобусов позволит увеличить число маршрутов муниципального предприятия, которое еще семь лет назад обеспечивало около 5% маршрутов, сейчас - более 20%.

По его словам, одной из главных проблем Воронежа остаются автотранспортные пробки в час пик, для ее решения разрабатывается новая транспортно-пассажирская схема, связанная с основной транспортной артерией города: Московский проспект - улица Плехановская. Гусев добавил, что там планируется запуск метробусов, для чего потребуется реконструкция магистрали Московский проспект - улица Плехановская и строительство ее альтернативы.

"В этом году начнется проектирование дублера Московского проспекта, и мы его, может, даже начнем строить в этом году. Он пройдет <...> по улице Солнечной и проспекту Труда <…> с выходом на улицу Кольцовскую", - сказал Гусев.