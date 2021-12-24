МЧС распространило экстренное предупреждение о метели ночью в Москве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Снег и ветер ожидаются в ночь на субботу в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе городского ГУ МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 24 декабря с сохранением до 11:00 25 декабря по Москве ожидается снег, местами сильный, местами метель, на дорогах снежные заносы. Порывы ветра до 17 м/с, гололедица", - сказали в главке.

В Подмосковье метель ожидается уже с 9 вечера пятницы и продлиться она может всю субботу, добавили в ГУ МЧС РФ по Московской области.

Спасатели рекомендовали в непогоду водителям значительно снизить скорость, увеличить дистанцию, по возможности не парковаться под деревьями. Пешеходам следует обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.