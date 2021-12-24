Совфед одобрил закон, обязывающий граждан эвакуироваться из зоны ЧС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об обязанности граждан эвакуироваться с территории после объявления там угрозы возникновения чрезвычайной ситуации или режима ЧС природного и техногенного характера.

"Предусматривается введение обязанности для граждан РФ эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, закон устанавливает обязанность федеральных органов исполнительной власти по обеспечению постоянного доступа МЧС к информационным системам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций "на безвозмездной основе в целях своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации".

Как подчеркнул ранее замглавы МЧС Алексей Серко, закон направлен на защиту населения только от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, документ никак не регулирует ситуации, связанные с COVID-19. Он привел в пример лесные пожары: сейчас в случае, если огонь подходит к населенному пункту, сотрудникам МЧС приходится отвлекаться от тушения и обходить дома, убеждая жителей эвакуироваться. По словам замглавы МЧС РФ, не всех возможно убедить, а закон в настоящий момент этот вопрос не регулирует.

Закон возлагает на граждан обязанность, когда их жизни и здоровью угрожает опасность, эвакуироваться с места ЧС. При этом закон не подразумевает принудительную эвакуацию.