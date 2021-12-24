ВЦИОМ: россияне потратят на празднование Нового года 15 830 рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сумма средних расходов россиян на празднование Нового года и развлечения предположительно составит 15 830 рублей, что на 20% больше расходов 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции в Москве.

Согласно представленным данным, в преддверии 2022 года предполагаемые расходы на празднование и развлечения на 20% больше, чем в 2020 году. Сумма средних расходов составляет 15 тыс. 830 рублей (с 13 тыс. 245 рублей в 2020 году). По ответам респондентов, на подарки придется потратить в среднем 5 тыс. 748 рублей (в 2020-м - 5 тыс. 88 рублей), на новогодний стол - 5 тыс. 369 рублей, на походы в театр, ресторан, детскую елку и пр. - 4 тыс. 713 рублей. Скачок, по словам главы ВЦИОМ Валерия Федорова, в среднем составил около 700 рублей.

Новый год будут отмечать 90% россиян, православное Рождество (7 января) - 72%, Старый Новый год (с 13 на 14 января) - 50%, и только 7% будут отмечать католическое Рождество 25 декабря. По итогам опроса в декабре три четверти россиян (71%) никуда не планируют поехать, каждый четвертый (25%) планирует поехать в другой город/село и 1% - за границу. Опрошенные планируют гулять на природе (33%), ходить в гости (28%) и кататься на коньках, лыжах и санках (29%). Каждый пятый россиянин (22%) сообщил, что собирается работать, 16% будут выезжать за город или на дачу, а 26% планируют провести время дома.

Дом вновь стал традиционным местом празднования Нового года, 78% россиян будут встречать Новый год у себя дома. Еще 8% в новогоднюю ночь пойдут в гости, 5% пойдут в ресторан или клуб, 9% участников опроса не намерены как-либо отмечать Новый год.

О подарках

Россияне планируют дарить конфеты, спиртные напитки и деликатесы (30%), а в подарок их хотят получить всего 8%. Далее в списке планируемых подарков - игрушки (25%), деньги и сувениры (18%), парфюмерия/косметика (17%). При этом самым желанным подарком являются деньги (16%), путевка на отдых (15%) и мобильный телефон (11%). Не намерены дарить подарки 10% опрошенных россиян, отказались бы от их получения 15%.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в декабре. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.