{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ВЦИОМ: большинство россиян встречают 2022 год с ожиданием перемен к лучшему

При этом 16% респондентов под конец года ощущают усталость, 14% пребывают в волнении, грусть испытывают 9% опрошенных, а разочарование - 7%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россияне встречают 2022 год в целом с хорошим настроением, чувством радости и ожиданием перемен к лучшему. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции в Москве.

Согласно представленным данным, уходящий год россияне провожают в целом с хорошим настроением: соответствующий индекс составил 60 пунктов. Каждый второй опрошенный (50%) "чувствует радость и ожидание перемен к лучшему", 19% - спокойствие и уверенность. При этом под конец года 16% россиян ощущают усталость, 14% пребывают в волнении, грусть испытывают 9% россиян, а разочарование - 7%.

По словам главы ВЦИОМ Валерия Федорова, Новый год поднимает настроение всем, это главный семейный праздник.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в декабре. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Теги
РоссияНовый год и РождествоОпросы общественного мнения
СФ одобрил закон о штрафах за сбор денег при помощи ложных ящиков для благотворительности
Размер штрафов составит до 50 тыс. рублей
Читать полностью