ВЦИОМ: большинство россиян встречают 2022 год с ожиданием перемен к лучшему

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россияне встречают 2022 год в целом с хорошим настроением, чувством радости и ожиданием перемен к лучшему. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции в Москве.

Согласно представленным данным, уходящий год россияне провожают в целом с хорошим настроением: соответствующий индекс составил 60 пунктов. Каждый второй опрошенный (50%) "чувствует радость и ожидание перемен к лучшему", 19% - спокойствие и уверенность. При этом под конец года 16% россиян ощущают усталость, 14% пребывают в волнении, грусть испытывают 9% россиян, а разочарование - 7%.

По словам главы ВЦИОМ Валерия Федорова, Новый год поднимает настроение всем, это главный семейный праздник.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в декабре. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.