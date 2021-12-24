В Приамурье закрывают мобильные пункты вакцинации против COVID-19

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Мобильные пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции завершают работу в Приамурье. Привиться жители региона могут в медучреждениях, сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

"На заседании оперативного штаба министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева сообщила о резком снижении темпов вакцинации, в том числе в мобильных пунктах, где ежедневно прививаются единицы горожан. За прививкой от новой коронавирусной инфекции горожанам рекомендуют обращаться в поликлиники", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава региона, в течение недели мобильные пункты посетили менее 5 тыс. человек, тогда как неделей ранее - почти 13 тыс. человек. При таких показателях держать медицинские бригады в мобильных пунктах нерационально.

В Приамурье полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошло 72,6% от плана (подлежит вакцинации 80% прикрепленного населения). В области имеется достаточный запас вакцины против COVID-19, на сегодняшний день - 114 663 дозы.

Ухудшение эпидемической обстановки из-за коронавируса в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд, с октября в Благовещенске и еще в восьми муниципалитетах введена система QR-кодов при посещении заведений общепита, крупных торговых центров, учреждений культуры и спорта, кинотеатров, салонов красоты и парикмахерских. С декабря введена аналогичная система в высших и средних профессиональных учебных заведениях, ряде строительных торговых центров.

С начала пандемии в области выявлено 52,4 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 589 человек умерли.