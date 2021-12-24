Томская область к 2027 году капитально отремонтирует четверть школ

ТОМСК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Томской области в январе 2022 года начнут программу капитального ремонта в школах - за пять лет по ней отремонтируют не менее 83 учебных заведений или четверть всех школ региона. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин объявил о запуске с января масштабной программы капитального ремонта школ. Глава региона поручил отремонтировать за пять лет не менее 83 объектов", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщала ТАСС вице-губернатор Людмила Огородова, всего в регионе насчитывается порядка 320 школ, лицеев и гимназий.

На реализацию программы в ближайшие два года Томская область получит из федерального бюджета более 2,2 млрд рублей, в региональном бюджете на это предусмотрено 849 млн рублей. Глава региона отметил, что за счет федерального, областного и местного бюджетов в 2022-2023 годах будут отремонтированы 23 здания школ в 11 из 20 муниципальных образованиях региона, в которых учатся более 9 тыс. школьников.

"Президент Владимир Путин на пресс-конференции подчеркнул, что ускоренными темпами по всей стране будут отремонтированы, в первую очередь сельские школы. Они есть и в нашей программе. Полностью разделяю позицию главы государства: в каком бы уголке страны и региона ни жили дети, каждому ребенку должно быть доступно качественное образование в современных и безопасных условиях. Для власти эта задача одна из приоритетных", - приводятся в сообщении слова Жвачкина.

Программа капремонта школ была инициирована президентом РФ и поддержана "Единой Россией", она стартует 1 января 2022 года. В конце июля "Единая Россия" передала руководству Минпросвещения РФ реестр из 7 200 школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ - от проекта до приемки - в регионах будут отслеживать рабочие группы, созданные отделениями партии совместно с министерством и родительским сообществом. Как уточнила пресс-служба Минпросвещения, реализации программы по капремонту школ запланирована до конца 2026 года.