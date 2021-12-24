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Совфед одобрил закон о запрете вылова китообразных

Кроме того, документ вводит более строгие режимы ограничения или регулирования вылова морских млекопитающих в исключительной экономической зоне РФ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о запрете промышленной и прибрежной добычи китообразных.

"Осуществление промышленного рыболовства и прибрежного рыболовства в отношении китообразных запрещено", - говорится в законе.

Кроме того, документ вводит более строгие режимы ограничения или регулирования вылова морских млекопитающих в исключительной экономической зоне РФ. В частности, инициатива предусматривает, что "в целях обеспечения сохранения морских млекопитающих могут устанавливаться ограничения рыболовства морских млекопитающих в исключительной экономической зоне РФ, включая запрет и закрытие рыболовства отдельных видов морских млекопитающих".

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