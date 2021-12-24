Екатеринбургская епархия предложила создать музей Свердловского рок-клуба в своем здании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Музей Свердловского рок-клуба планируется создать в здании епархиального дома в Екатеринбурге, где ранее располагался рок-клуб. Об этом сообщил журналистам в пятницу митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Ранее местные СМИ сообщали, что Екатеринбургская епархия реконструирует здание бывшего Свердловского рок-клуба на улице Володарского, чтобы разместить там духовно-просветительский центр.

"Мне бы хотелось - и я готов по этому поводу [провести] встречу с представителями Свердловского рок-клуба - чтобы там сделали музей Свердловского рок-клуба", - сказал митрополит.

Он уточнил, что сейчас проводится строительная экспертиза конструкции здания, составляются сметы решений для переоборудования под концертный зал.

Епархиальный дом был построен в начале XX века для Православного церковного братства святого праведного Симеона. В советское время после расширения и реконструкции он стал Домом культуры совторгслужащих имени Профинтерна. С 1986 по 1991 год одну из комнат в здании занимал Свердловский рок-клуб.

Свердловский рок-клуб был создан 15 марта 1986 года. В его ряды вошли такие группы, как "Наутилус Помпилиус", "Чайф", "Агата Кристи", "Настя" и "Смысловые галлюцинации". Организация прекратила существование в конце 1991 года.