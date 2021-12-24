ВЦИОМ: около 45% россиян назвали 2021 год в целом хорошим для себя

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Порядка 45% россиян считают 2021 год в целом удачным лично для себя, при этом только 19% считают его удачным для России и только 10% - удачным для мира. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции в Москве.

"Очень удачным назвали прошедшие 12 месяцев 5% опрошенных, 40% в целом хорошими их считают, 38% - скорее трудными, 15% - плохими, очень тяжелыми, еще 2% затруднились ответить", - отметил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Он добавил, что "2020 год дал сразу минус 33 [пункта], то есть это не просто кризис, это кризис двойной и тройной". "Напомню, кроме пандемии это еще и экономический кризис, и, конечно, кризис социально-психологический, информационный", - отметил Федоров. По его словам, на этом фоне в 2021 году ситуация значительно улучшилась, восстановление идет очень активно.

Россияне также оценили 2021 год для страны в целом. Так, очень удачным 2021 год для России посчитали 2% респондентов, в целом хорошим - 17%, плохим и очень тяжелым - 24%, скорее трудным - 48%, 8% затруднились ответить. "Мы видим, что в отличие от личных итогов года итоги года для страны выглядят намного пессимистичнее", - отметил Федоров. При этом по сравнению с 2020 годом оценки скорректировались в лучшую сторону, однако баланс остался отрицательным и составил минус 58 процентных пунктов.

Итоги года для мира также показали отрицательный баланс. Очень удачным 2021 год для мира считает 1% россиян, 9% - в целом хорошим, 30% сочли плохим и очень тяжелым, 47% - скорее трудным. "Негативное сальдо тут явно представлено, оно составляет минус 66 пунктов. То есть перевес достаточно большой в негативную сторону", - отметил Федоров. По сравнению с 2020 годом результат улучшился на 17 пунктов.