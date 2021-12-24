Суточное число заражений коронавирусом в Псковской области сократилось вдвое

ПСКОВ, 24 декабря. /ТАСС/. Суточное число случаев заражения коронавирусом в Псковской области, где общее количество инфицированных превысило 70 тыс., за два месяца сократилось почти в два раза. За минувшие сутки выявлено лишь 157 случаев, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 70 365, плюс 157 за сутки", - отмечается в сообщении. В конце октября власти сообщали о том, что суточное число заразившихся составляло 290 человек.

Накануне специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области ввели обязательную вакцинацию для работающих жителей в возрасте от 60 до 65 лет. Аналогичная мера принята в отношении сотрудников, работающих в сфере адвокатских, ветеринарных, информационных, охранных и ветеринарных услуг. Кроме того, аналогичное требование распространяется на сотрудников организаций, оказывающих туристические и ритуальные услуги, услуги по техобслуживанию автомобилей и волонтерства.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 70 365, выздоровели 63 406 человек, 1 220 умерли. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организации досуга.