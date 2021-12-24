В Москве спасатели в костюмах Дедов Морозов поздравили пациентов детской больницы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Московские спасатели-альпинисты в образе Дедов Морозов поздравили пациентов Морозовской детской больницы. Новогодний десант спустился с крыши, чтобы через окна палат вручить детям подарки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Подарили новогоднюю сказку пациентам Морозовской детской больницы: 50 московских спасателей в образе Дедов Морозов высадились на крышу нового корпуса больницы, с помощью альпинистского снаряжения спустились вниз и заглянули в окна палат. С пожарных подъемников ребят приветствовали Снегурочки - их роли исполнили 10 психологов столичного пожарно-спасательного центра. Детей навестила и такса Маруся - талисман столичных пожарных и спасателей", - говорится в публикации.

Кроме того, возле больницы запланированы перформанс и шествие новогодних персонажей, которых сыграют артисты уличных театров столицы, в сопровождении Деда Мороза, Снегурочки и оркестра снеговиков. Также в учреждении пройдут новогоднее представление и мастер-классы.