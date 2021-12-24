ВЦИОМ: в 2021 году россиян больше всего волновала тема охраны здоровья

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Самой волнующей темой для россиян в 2021 стал вопрос охраны здоровья, на втором месте - инфляция, на третьем - доходы населения. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции в пятницу в Москве.

"Если говорить о самих людях, здесь на первом - все, что связанно с охраной здоровья, и в пандемическом ключе, и не в пандемическом. На втором месте - все, что связано с ценами, с инфляцией. Мы привыкли к инфляции относительно невысокой за последние несколько лет, спасибо Центробанку и правительству. В этом году спасибо сказать не можем. Рост цен очень высокий - это проблема номер два", - отметил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

На третьем месте оказались вопросы, связанные с экономикой, доходами и с качественными, высокооплачиваемыми рабочими местами.