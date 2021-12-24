В Татарстане объявили штормовое предупреждение

КАЗАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Татарстане из-за сильного ветра, метели и снегопада. Об этом сообщает ГУ МЧС по Татарстану со ссылкой на Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

"От Гидрометцентра Татарстана поступило штормовое предупреждение", - сообщили в ведомстве.

Днем 25 декабря, с сохранением ночью 26 декабря на территории Татарстана и в городе Казани ожидается сильный южный ветер 17-22 м/с, местами очень сильный ветер порывами до 26 м/с. Также ожидаются метели с ухудшением видимости до 500 м и менее, сильный снег, на дорогах снежные заносы.

ГУ МЧС рекомендует, если сильный ветер застал на улице, укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, недостроенным зданиям. По возможности, водителям отказаться от поездок на дальние расстояния.