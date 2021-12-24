В Москве прогнозируют ухудшение погоды из-за циклона "Квинтинус"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Снегопады, метели и "барическая пила" ждут в субботу жителей Центральной России в связи циклоном "Квинтинус". Ожидается также усиление ветра до 17 м/с в пятницу вечером, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в "Instagram".

"Североатлантический циклон "Квинтинус" принесет в субботу ухудшение метеоусловий в Центральной России. Предвестником наступления атмосферного вихря станет усиление ветра в пятницу вечером, после 19-21 часа, порывы которого будут достигать штормовых 17 м/с, из-за чего начнется поземок - ветровой перенос снега на высоте нескольких десятков сантиметров над снежным покровом", - написал синоптик.

Кроме того, Тишковец предупредил о "барической пиле" - явлении, которое негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. "К полудню субботы показания барометров рухнут на самое барическое дно - с 740 до 725 мм ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы, а потом снова начнут стремительно расти, и уже в ночь на воскресенье атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба", - отметил синоптик.

Также он сообщил о сильном снегопаде, который начнется в полночь и не прекратится до 15-17 часов субботы. В связи с этим в столице ожидается до 5-7 мм осадков, что составит 10% от месячной нормы, а снежный покров увеличится с 22 до 27 см - на 10 см выше нормы. Однако, как отметил Тишковец, ветер скоростью 11-16 м/с останется, поэтому ожидаются метели с заносами и ухудшением видимости на дорогах.

Ночью в субботу в столице синоптик прогнозирует от девяти до 11 градусов мороза, а в Подмосковье - от восьми до 13 градусов мороза. Днем в Москве столбики термометров возрастут до минус четырех градусов, а в области температура будет колебаться от минус трех до минус восьми градусов. "Однако, из-за сильного ветра и высокой относительной влажности воздуха возникнет эффект "балтийского синдрома" - когда температура воздуха в ощущениях будет казаться на шесть-восемь градусов ниже реальной. Погода успокоится лишь к вечеру субботы, - пояснил Тишковец.