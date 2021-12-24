В Железноводске открыли санаторий на 500 мест

ПЯТИГОРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Один из крупнейших санаториев на Кавказских Минеральных Водах - санаторий "Источник Железноводск" - в пятницу торжественно открыли на курорте. Он рассчитан на 500 мест, сообщил ТАСС глава Железноводска Евгений Бакулин.

"В Железноводске состоялось торжественное открытие одного из самых крупнейших санаториев на Кавказских Минеральных Водах - санаторий "Источник Железноводск". Санаторий, относящийся к категории пять звезд, был построен за три года на месте полуаварийных зданий в центре города", - сказал Бакулин.

По его словам, коечная емкость санатория рассчитана до 500 мест. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 2 млрд рублей.

"Инвестора удалось привлечь в город с помощью одной фотографии и сегодня уже открылся санаторий "Источник Железноводск", оснащенный современным оборудованием по международным стандартам, способен дать городу высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие позиции. Создание новых рабочих мест - наша приоритетная задача. Уверен, что "Источник - Железноводск", как санаторий премиального уровня, станет настоящим украшением и внесет существенный вклад в повышение привлекательности нашего курорта" - рассказал глава Железноводска.