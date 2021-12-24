Горный вуз на Урале будет выдавать студентам по две квалификации вместо одной с 2022 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Студенты Уральского государственного горного университета с 2022 года будут получать диплом сразу с двумя квалификациями. Нововведение вызвано высоким спросом работодателей на универсальных специалистов, так как зачастую инженеры должны уметь грамотно составить смету или провести переговоры по договору, сообщили ТАСС в пресс-службе УГГУ в пятницу.

"Студенты-первокурсники ряда направлений подготовки, поступившие в УГГУ в 2021 году, получат по окончании университета две квалификации в рамках одной образовательной программы. С 2022 года эта практика распространится на обучающихся по всем специализациям и профилям. <…> Дополнительные квалификации для конкретных специальностей разрабатывались с учетом запросов работодателей и анализа потенциального места работы будущего выпускника. То есть в вузе исходили из того, что инженеру-конструктору наиболее полезны могут быть компетенции в области экономики, управления персоналом и так далее", - сказали в университете.

На данный момент программа запущена в пилотном режиме - на ней обучаются 150 студентов первого курса из 800. Всего студентам будет предложено 43 модуля на выбор. Так, например, обучающийся по направлению "Разработка рудных месторождений" может дополнительно получить квалификацию по художественной обработке ювелирных изделий. В вузе отмечают, что в связи с этим нововведением ожидается рост спроса на инженерные специальности у абитуриентов.

"Запрос на инженеров нового поколения, универсальных специалистов, идет со стороны наших основных заказчиков - крупных промышленных предприятий. Например, очень распространена ситуация, когда компания, которая занимается наладкой и сервисом оборудования, нуждается в том, чтобы ее сотрудник - человек с инженерным образованием - мог грамотно составить смету или провести переговоры по заключению договора, то есть имел определенные компетенции и навыки в области экономики. Поэтому мы запустили модульные программы в пилотном режиме уже с этого учебного года. Ребята станут первыми в России, кто получит один диплом, в котором будут указаны две квалификации", - приводят в вузе слова ректора Алексея Душина.

Уральский государственный горный университет учрежден в 1914 году как Екатеринбургский горный институт, который стал первым высшим учебным заведением на Урале. За 106 лет своей деятельности вуз подготовил для работы на горнодобывающих и геологоразведочных предприятиях, в научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтах отрасли более 100 тыс. горных инженеров.