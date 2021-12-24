Совфед одобрил закон о лечении детей препаратами офф-лейбл

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об использовании при лечении детей лекарственных препаратов, которые не утверждены уполномоченными органами для применения по определенным показаниям (препараты офф-лейбл).

Новые нормы разрешают использовать в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) препараты офф-лейбл для лечения детей с онкологическими, гематологическими и тяжелыми орфанными заболеваниями. Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению перечня соответствующих заболеваний и состояний, а также критериев соответствия в отношении применяемых лекарственных препаратов.

Согласно новым нормам для лечения детей могут использоваться препараты офф-лейбл, уже включенные в клинические рекомендации или стандарты оказания медпомощи. При этом пациент или его представитель должны быть в обязательном порядке проинформированы об особенностях применения таких препаратов, а также дать согласие на их использование.

Документ предусматривает, что подросток, достигший 18-летнего возраста, может продолжить лечение в детском центре, где оно было начато, до 21 года. Такие нормы необходимы для обеспечения непрерывности и комплексности лечения заболевания, возникшего в детском возрасте.