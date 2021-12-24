"Почта России" представила серию открыток, посвященную знаковым местам страны

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. "Почта России", Ростуризм и Русское географическое общество (РГО) запустили серию открыток, посвященную регионам России. Об этом сообщили в пресс-службе "Почты России".

"Почта России" вместе с Ростуризмом и Русским географическим обществом запускает серию открыток, посвященных российским регионам, - на них появятся фотографии знаковых мест страны. В пилотный выпуск вошли популярные направления для зимнего отдыха: Мурманская область, Республика Карелия и Кемеровская область - Кузбасс. В течение 2022 года партнеры выпустят открытки, посвященные каждому субъекту РФ", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что серия открыток поступила в продажу в почтовые отделения Мурманской области, Карелии и Кемеровской области, а также в магазин РГО. Уточняется, что стоимость открытки составляет 30 рублей. Для первых трех регионов партнеры выпустили по пять вариантов изображений, пилотный тираж каждого - 1,5 тыс. экземпляров.

"Впереди новогодние праздники, когда многие отправятся в путешествия по стране. Для пилотного выпуска мы выбрали популярные доступные направления для активного зимнего отдыха, такие как поселок Шерегеш, заповедник Кивач с одноименным водопадом и село Териберка. Открытки можно будет купить в отделениях почты в основных местах притяжения туристов - в центральных городах и вблизи достопримечательностей", - отметила директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям "Почты России" Софья Ваняткина. Она также добавила, что проект не потребовал дополнительных затрат. "В принципе, это себестоимость картона с печатью, и это была единственная затрата", - уточнила директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям компании.

Заместитель руководителя Ростуризма Евгения Чухнова подчеркнула, что запуск туристических открыток является также маркетинговым инструментом, который повышает узнаваемость регионов и интерес к путешествиям по стране.

В свою очередь заместитель исполнительного директора РГО Сергей Корлыханов сообщил, что открытки оформлены фотографиями из архивов конкурса Русского географического общества "Самая красивая страна", который в нынешнем сезоне открывается в восьмой раз. "За все время проведения участники представили более 570 000 снимков из самых разных уголков России", - добавил он.