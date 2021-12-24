В Татарстане многодетным семьям будут вручать медаль "Родительская доблесть"

КАЗАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Медаль "Родительская доблесть" учреждена в Татарстане для многодетных родителей, в том числе усыновителей. Соответствующий законопроект приняли сразу в трех чтениях депутаты на заседании Госсовета республики.

"Законопроектом предлагается предусмотреть возможность награждения медалью "Родительская доблесть" родителей (усыновителей) - граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Татарстан не менее 10 лет, состоящих не менее 20 лет в зарегистрированном браке, либо родителя (усыновителя), в случае смерти одного из родителей (усыновителей), <...> которые воспитывают или воспитали пятерых и более детей в соответствии с требованиями семейного законодательства", - сообщила пресс-служба Госсовета Татарстана.

Отмечается, что минимум один ребенок должен быть несовершеннолетним. Документ разработан по итогам ежегодного послания президента Татарстана Госсовету республики.

Проект закона РТ "О внесении изменений в Закон РТ "О государственных наградах Республики Татарстан" принят парламентом в первом и третьем чтениях.