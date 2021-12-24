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СФ одобрил закон о штрафах за сбор денег при помощи ложных ящиков для благотворительности

Размер штрафов составит до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон об административных штрафах за хищение, совершенное при помощи ящиков для пожертвований, установленных лицами, не имеющими права на благотворительную деятельность.

Соответствующие поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Ответственность вводится за мелкое хищение (не более 2,5 тыс. рублей), "совершенное с использованием ящика для сбора благотворительных пожертвований лицом, которое не имеет права на осуществление данной деятельности, путем мошенничества", или же за установку ящика таким лицом.

Штраф для граждан составит до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тыс. рублей с конфискацией ящика. Также может быть назначен арест на срок от 10 до 15 суток, обязательные работы на срок до 120 часов. Для юридических лиц вводятся штрафы в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей также с конфискацией ящика.

Закон вводит административную ответственность за несоблюдение некоммерческой организацией, учредительным документом которой предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности, требований к ящикам для сбора пожертвований, порядка их установки, использования, правил извлечения собранных средств. Для должностных лиц штраф составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Как пояснила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, порядок использования ящиков для сбора благотворительных пожертвований некоммерческой организацией установлен в законе о благотворительной деятельности. "В нем достаточно подробно этот порядок урегулирован. Теперь предлагается установить ответственность за его нарушение. Закон вступает в силу через 60 дней после его опубликования", - сказала сенатор.

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