Права 25 тыс. дольщиков планируется восстановить в Подмосковье до конца 2023 года

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области восстановили права 17 тыс. обманутых дольщиков с начала текущего года. До конца 2023 года они намерены решить проблему еще 25 тыс. человек, сообщил журналистам в пятницу первый замминистра жилищной политики Подмосковья Иван Синельников.

"Сейчас мы активно решаем накопившиеся проблемы. На данный момент удалось решить проблему более 85 тыс. обманутых дольщиков. До конца 2023 года осталось помочь чуть больше 25 тыс.", - сказал Синельников.

Он уточнил, что с начала 2021 года ключи от квартир получили 17 тыс. семей, до конца декабря будут восстановлены права еще 2,8 тыс. дольщиков.

"2021 год для нас был годом формирования застройщиков, потому что в начале года было принято решение наблюдательным советом о порядка 20 домах, а на сегодняшний день принято решение на 109 домов. В рамках этих решений мы должны будем восстановить права дольщиков через механизм достроя. Из этих 100, по которым принято решение наблюдательным советом, по 94 домам мы сегодня уже стали застройщиками", - сказал генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Московской области Вячеслав Бетин.

По его словам, решение еще по шести многоквартирным домам примут в конце декабря, а по оставшимся девяти - оно может быть принято до конца второго квартала 2022 года.