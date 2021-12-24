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Пандемия COVID-19
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Песков: штаб по борьбе с ковидом "в живом режиме" следит за ситуацией с "омикроном"

По словам пресс-секретаря главы государства, нет необходимости в каких-то дополнительных импульсах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительственный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией "в живом режиме" учитывает особенности ситуации с распространением "омикрона", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Вы знаете, что работает штаб правительства, все корректировки там происходят в живом режиме. Здесь нет необходимости в каких-то дополнительных импульсах, это все учитывается", - ответил Песков на вопрос, не считают ли в Кремле, что действия по борьбе с ковидом можно было бы скорректировать с учетом быстрого распространения нового штамма, в том числе в Европе.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". По данным организации, этот вариант обладает повышенной способностью к распространению и может быть более устойчив к вакцинам. К настоящему времени омикрон-штамм был выявлен более чем в 100 странах.

В России выявлено более 40 случаев заражения омикрон-штаммом, при этом первые пациенты уже выздоравливают и покидают стационары, отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В четверг стало известно, что первый случай заражения "омикроном" выявлен в Мурманской области.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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