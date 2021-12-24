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Большая пресс-конференция Владимира Путина

Песков не думает, что журналистка из Кургана пришла больной на пресс-конференцию Путина

Представитель Кремля назвал возникшую ситуацию "эмоциональной несдержанностью" и напомнил, что с точки зрения санитарных норм на пресс-конференции была организована "достаточно жесткая проверка"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сомневается, что у журналистки из Кургана, участвовавшей в большой пресс-конференции Владимира Путина в четверг, действительно могла быть высокая температура во время этого мероприятия.

Ранее девушка написала в одной из соцсетей, что ее пустили на пресс-конференцию главы государства с ПЦР-тестом с неверной датой и повышенной температурой.

"Журналисты, во-первых, сдавали не один, а три ПЦР-теста по определенной схеме. Скорее всего, это какая-то эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения. Не думаем, что у нее могла быть температура, тем более что там достаточно жесткая проверка", - сказал представитель Кремля в пятницу в ответ на просьбу представителей прессы прокомментировать эту ситуацию.

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РоссияБольшая пресс-конференция Владимира ПутинаПесков, Дмитрий Сергеевич
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