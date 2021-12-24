Совфед одобрил закон о внесудебной блокировке сайтов, продающих ковид-сертификаты

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, предусматривающий внесудебную блокировку сайтов, оправдывающих экстремизм и распространяющих ложные сообщения о терактах, а также торгующих поддельными документами, включая сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестов. Этот же закон переводит единую биометрическую систему в статус государственной информационной системы.

Изменения вносятся в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Как отметила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, генпрокурор РФ и его заместители наделяются полномочием обращаться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, которые распространяют информацию, содержащую ложные сообщения об актах терроризма, обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности. Такие же полномочия будут у прокуроров, если они обнаружат информацию с предложением приобрести поддельный документ, предоставляющий право или освобождающий от обязанностей, и информационные материалы организаций, деятельность которых запрещена. Действующая редакция закона предусматривает внесудебный порядок блокировки за призывы к экстремизму, но не за оправдание такой деятельности.

Кроме того, по словам Рукавишниковой, устанавливается порядок и условия размещения физическими лицами своих биометрических персональных данных в единой биометрической системе с применением пользовательского оборудования. Закон переводит единую биометрическую систему в статус государственной информационной системы. Ее функционирование утверждается правительством РФ.

Граждане смогут самостоятельно, не посещая государственные органы или уполномоченные организации, размещать в этой системе биометрические образцы с использованием доверенного программного обеспечения, а также с применением подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации и данных с чипа на загранпаспорте РФ.

Кроме того, вводится обязательное прохождение аккредитации государственными органами, использующими для идентификации и аутентификации посредством биометрических персональных данных иные государственные информационные системы вместо единой биометрической системы. Также устанавливается обязанность для таких государственных информационных систем использовать только векторы, полученные из единой биометрической системы в результате преобразования размещенных персональных данных, из которых невозможно восстановить первоначальные биометрические персональные данные.