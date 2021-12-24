Омикрон-штамм коронавируса обнаружили в 110 странах

"По состоянию на 22 декабря 2021 года омикрон-вариант обнаружен в 110 странах во всех шести регионах ВОЗ", - говорится в сообщении.

В организации подчеркивают, что "согласно последовательным свидетельствам, "омикрон" обладает существенным преимуществом в росте" перед дельта-штаммом: он "распространяется существенно быстрее, чем дельта-вариант в странах, где задокументирована передача вируса в общинах". При этом за 2-3 дня фиксируется двукратное увеличение числа заразившихся.

Что касается тяжести протекания заболевания при заражении "омикроном", то сведения на этот счет пока являются "ограниченными", отметили в ВОЗ. Имеющиеся сведения из Южной Африки, Великобритании и Дании, дают специалистам основание предполагать "пониженный риск госпитализации" при заражении "омикроном" в сравнении с дельта-штаммом. Правда, пока нет полной ясности в том, связано ли такое снижение риска госпитализации с иммунитетом, приобретенным вследствие предшествующего инфицирования или вакцинации, и в какой степени "омикрон" может быть менее вирулентным, чем "дельта".

Согласно "предварительным данным", нейтрализация омикрон-штамма снижена у пациентов, которые прошли "первичные серии вакцинации", а также у тех, кто ранее был инфицирован SARS-CoV-2. Из Великобритании поступила информация о "возрастании риска повторного инфицирования" из-за "омикрона", а из Дании и Израиля - о "растущей тенденции" к увеличению числа случаев повторного инфицирования. По мнению ВОЗ, потенциальным объяснением этого может жить способность "омикрона" избегать иммунной защиты организма.

На настоящий момент у специалистов имеются ограниченные данные по поводу эффективности вакцин против омикрон-штамма. Вместе с тем сведения, поступившие из Великобритании, "указывают на существенное снижение эффективности вакцины против симптоматического заболевания в связи с "омикроном" в сравнении с "дельта" после вакцинации двумя дозами". Речь идет о вакцине Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca и вакцине Comirnaty производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Правда, была отмечена "более высокая эффективность" бустерной прививки, сделанной по прошествии двух недель препаратом Comirnaty. Вместе с тем эта эффективность была "несколько более низкой или сравнимой" с действием препарата в случае заражения дельта-штаммом. В свою очередь, одно из исследований, проведенное в ЮАР, показало снижение эффективности вакцины Comirnaty в качестве защиты от инфицирования.