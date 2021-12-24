ГЖД разработает варианты развития логистики для Марий Эл

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 декабря. /ТАСС/. Горьковская железная дорога (ГЖД) разработает и оценит варианты развития пассажирских перевозок в другие регионы из Йошкар-Олы, сообщил в пятницу журналистам начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.

В четверг на пресс-конференции президенту России Владимиру Путину задали вопрос о возможности запуска новых поездов из Йошкар-Олы в другие регионы, так как из города, по словам журналиста, ходит только один прямой поезд в Москву. При этом в Нижний Новгород, Самару или Владимир добраться прямым поездом нельзя. Путин пообещал поручить главе РЖД Олегу Белозерову оценить железнодорожную связанность регионов.

"Мы изучаем логистику движения пассажира и все те заявленные требования, которые были переданы президенту страны. Они будут все реализованы. Нам надо разработать сегодня логистику, чтобы это было удобно пассажиру. Я думаю, что мы в ближайшее время это все разработаем и поймем, какой нужен подвижной состав, и все это будет организовано", - сказал Дорофеевский.

Он сообщил, что один из вариантов развития пассажирских перевозок - запуск поезда в Санкт-Петербург, который будет останавливаться в других городах. "Маршрут - мы понимаем, что Марий Эл свяжем с Санкт-Петербургом, но формат движения мы скажем отдельно", - добавил начальник ГЖД.