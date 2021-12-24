Новую водоподъемную станцию построят в Воронеже за 3,5 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Воронежской области в 2022 году планируют приступить к строительству в столице региона новой водоподъемной станции за 3,5 млрд рублей. Строительство будет идти за счет бюджетного кредита, сообщил в ходе брифинга губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В июне и сентябре текущего года в городе произошли три аварии на водоводах диаметром 1 000 мм, из-за чего без водоснабжения остались порядка 300 тыс. жителей Левобережного и Железнодорожного районов. На данный момент их обеспечивают водой станции ВПС-9, ВПС-8 и ВПС-12, но работу ВПС-9 пришлось снизить из-за загрязнения подземных вод, что привело к дефициту воды в левобережной части города.

"Мы приняли решение и уже в следующем году начнем финансировать большой проект по строительству новой водоподъемной станции - так называемой ВПС-21, общая сумма затрат там 3,5 млрд рублей", - сказал Гусев.

Губернатор уточнил, что по договоренности с Минфином РФ финансирование строительства ВПС-21 будет осуществляться за счет бюджетного кредита.

Вопрос о строительстве новой водоподъемной станции обсуждается около 10 лет. Предполагаемая мощность составит 36 тыс. куб. метров воды в сутки. Ее запуск позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение для жителей Левобережного района.