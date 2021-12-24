В Архангельской области сняли антиковидные ограничения на работу общепита

ТАСС, 24 декабря. Власти Архангельской области сняли ограничения по времени работы и количеству посетителей предприятий общепита региона. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о мерах по предотвращению распространения инфекции, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Если сегодня организации общественного питания работают с 06:00 до 23:00 и могут проводить мероприятия при условии участия в них одновременно не более 20 человек, то новыми изменениями в указ эти ограничения полностью сняты", - говорится в сообщении пресс-службы.

Речь идет об отмене как по времени работы общепита, так и по количеству посетителей, уточнили ТАСС в пресс-службе. Руководитель регионального оперштаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, пояснил, что снятие этих ограничений обосновано тем, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе стабилизировалась. "Во многих регионах подобные решения уже приняли, и нам поступает большое количество обращений от предпринимателей. Но, снимая ограничения, мы ни в коем случае не должны ослаблять контроль допуска граждан в организации общественного питания", - приводятся в сообщении пресс-службы его слова.

Отменен также действовавший запрет на проведение массовых мероприятий в детских садах, школах и учреждениях культуры. Организовывать праздники в учебных заведениях теперь разрешено в пределах одной группы детского сада или одного класса. В учреждениях культуры - если предусмотрено приобретение билетов с указанием конкретного посадочного места зрителя во время проведения мероприятия. Также должны быть исключены контакты между посетителями и зрителями во время представления. Зрители старше 18 лет допускаются только при наличии документов, подтверждающих прохождение вакцинации или медотвод. Организаторам рекомендовано проводить мероприятия продолжительностью не более полутора часов без антракта.

В области также разрешено проведение праздничных фейерверков. Так, в новогоднюю ночь в Архангельске одновременно состоится шесть салютов в разных округах, в Северодвинске их будет два. Такой вариант организации фейерверков согласован оперштабом, поскольку предполагает рассредоточение людей в разных частях города, уточняется в сообщении пресс-службы.

Остальные ограничения, в том числе касающиеся работы кальянных, дискотек, караоке, танцевальных площадок, детских игровых комнат и площадок, сохраняются, сообщила пресс-служба. В области действует масочный режим в общественных местах, а для посещения общепита нужно предоставить документ о вакцинации.