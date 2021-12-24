{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Яркие моменты уходящего года в фотографиях агентства ТАСС

© ТАСС

Олимпиада в Токио, пандемия, тушение лесных пожаров, запуск на МКС съемочной группы фильма "Вызов" - эти и другие темы уходящего года попали на снимки ТАСС. 

В проект "Моменты 2021 года" вошли 30 ярких, эмоциональных, трагических и просто красивых кадров, сделанных фотографами агентства. В материале можно увидеть встречу президентов России и США в Женеве, награждение лауреата Нобелевской премии мира журналиста Дмитрия Муратова, запуск корабля "Союз МС-20" с корреспондентом ТАСС на борту и так далее. 

Героями фотографий стали спортсмены, спасатели, политики, врачи и даже животные. Подробнее в спецпроекте.   
 

Детский омбудсмен предложила МГУ обучать девятилетнюю студентку по индивидуальному плану
По мнению уполномоченного, обучение ребенка девяти лет в высшем учебном заведении - "случай неординарный и вызывает полярные мнения экспертов, родителей, студентов и детей"
Читать полностью