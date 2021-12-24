Яркие моменты уходящего года в фотографиях агентства ТАСС

Олимпиада в Токио, пандемия, тушение лесных пожаров, запуск на МКС съемочной группы фильма "Вызов" - эти и другие темы уходящего года попали на снимки ТАСС.

В проект "Моменты 2021 года" вошли 30 ярких, эмоциональных, трагических и просто красивых кадров, сделанных фотографами агентства. В материале можно увидеть встречу президентов России и США в Женеве, награждение лауреата Нобелевской премии мира журналиста Дмитрия Муратова, запуск корабля "Союз МС-20" с корреспондентом ТАСС на борту и так далее.

Героями фотографий стали спортсмены, спасатели, политики, врачи и даже животные. Подробнее в спецпроекте.

