Власти Ялты из-за снега сократили учебный день

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Ялты сократили учебный день в школах и детских садах из-за непогоды, а также предупредили о возможном прекращении движения общественного транспорта в случае усиления снегопада. Об этом глава администрации города Янина Павленко сообщила в пятницу в своем Telegram-канале.

"Сегодня ждем оттепель, но при этом усиление ветра и дождь со снегом. В связи с такими непростыми погодными условиями существует высокий риск прекращения работы общественного транспорта в ближайшие часы. Прошу работодателей отпустить сотрудников. Сокращаем учебный процесс - отпускаем детей по домам", - написала Павленко.

Мэр отметила, что "третий день Ялту накрывает снежной пеленой". "Третий день ведем расчистку. Задействованы все силы и средства, дополнительно привлечены и люди, и техника. Всего на улицах города работают 319 человек - вызвали сотрудников из отпусков, девять единиц техники плюс машины "Крымавтодора". Вынуждена признать, что справиться одновременно везде и сразу очень непросто. Прошу прощения у жителей тех районов, которые не успеваем оперативно охватить расчисткой", - добавила Павленко.

На сайте ГУ МЧС по республике сообщается, что снегопады и усиление ветра до 25 м/с в Крыму прогнозируются до утра субботы. Накануне власти Ялты из-за непогоды приняли решение приостанавливали занятия в школах. В среду было временно ограничено движение грузовиков со стороны Алушты. Также остается закрытой дорога на вершину излюбленной у туристов горы Ай-Петри.