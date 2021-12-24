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Россия выдала Турции разыскиваемого за разбой и хищение украшений на 63 млн рублей

Илья Сакали был объявлен в международный розыск и в марте задержан НЦБ Интерпола МВД России и УВД по ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия выдала Турции гражданина Молдавии Илью Сакали, который обвиняется в разбойном нападения на дом в турецком городе Эскишехир, где, по данным турецкой стороны, он избил хозяев и похитил драгоценности на 63 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Илья Сакали был объявлен в международный розыск и в марте текущего года задержан НЦБ Интерпола МВД России и УВД по ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве. Сегодня в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева разыскиваемый передан представителям компетентных органов Турецкой Республики", - сказал она.

Волк отметила, что, по информации турецкой стороны, в 2019 году гражданин Молдавии вместе с сообщниками проник в один из домов в городе Эскишехир. Там злоумышленники связали хозяев и потребовали у них крупную сумму денег, а также ключ от сейфа. Получив отказ, они нанесли потерпевшим телесные повреждения, самостоятельно нашли ключ и похитили драгоценности на сумму более 10 млн турецких лир (более 63 млн рублей).

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ТурцияРоссияМолдавия
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