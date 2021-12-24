Российский суд впервые наложил на Google оборотный штраф на 7,2 млрд рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда, один из мировых участков которого и вынес данное решение.

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей", - сказали в суде.

Как сообщили ранее ТАСС в Роскомнадзоре, с начала 2021 года было составлено 16 протоколов в отношении Google за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Сумму штрафа в этом случае устанавливает суд, она может составлять от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании.

Аналогичный Роскомнадзором направлен в отношении Facebook, он также будет рассмотрен в пятницу.

Согласно данным Google, оборот ее российского представительства в 2020 году превысил 85 млрд рублей. Согласно закону, сумму штрафа суд установил самостоятельно, исходя из годового оборота компании.