{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Российский суд впервые наложил на Google оборотный штраф на 7,2 млрд рублей

С начала года было составлено 16 протоколов в отношении Google за систематическое неудаление запрещенной в России информации
© Stefan Rousseau/PA via AP

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда, один из мировых участков которого и вынес данное решение.

На эту тему

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей", - сказали в суде.

Как сообщили ранее ТАСС в Роскомнадзоре, с начала 2021 года было составлено 16 протоколов в отношении Google за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Сумму штрафа в этом случае устанавливает суд, она может составлять от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании.

Аналогичный Роскомнадзором направлен в отношении Facebook, он также будет рассмотрен в пятницу.

Согласно данным Google, оборот ее российского представительства в 2020 году превысил 85 млрд рублей. Согласно закону, сумму штрафа суд установил самостоятельно, исходя из годового оборота компании.

Теги
Россия
Детский омбудсмен предложила МГУ обучать девятилетнюю студентку по индивидуальному плану
По мнению уполномоченного, обучение ребенка девяти лет в высшем учебном заведении - "случай неординарный и вызывает полярные мнения экспертов, родителей, студентов и детей"
Читать полностью