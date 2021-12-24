Более 95% жителей Хайнаня прошли вакцинацию от коронавируса

ХАЙКОУ /Китай/, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство южнокитайской провинции Хайнань обеспечило вакцинацию от коронавируса подавляющей части населения. Как сообщила пресс-канцелярия администрации региона, прививки сделали свыше 95% жителей - это самый высокий показатель по КНР.

"Вакцинацию на Хайнане прошли 9,57 млн человек, то есть более 95% населения", - говорится в распространенном заявлении. В нем уточняется, что в целях создания коллективного иммунитета самая южная китайская провинция использовала 21,83 млн доз вакцин.

Кроме того, как проинформировали местные власти, бустерные прививки сделали в общей сложности 3,11 млн граждан.

Хайнань считается одним из самых благополучных регионов Китая в плане эпидемической ситуации. За все время на острове было выявлено 190 случаев заражения коронавирусом, из них 19 - ввозные. Инфицированных на территории провинции не было уже много месяцев.