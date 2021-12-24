Кузбасский политех создаст первые в регионе коворкинг-общежития для студентов

КЕМЕРОВО, 24 декабря. /ТАСС/. Первые в Кемеровской области студенческие общежития с коворкинг-пространствами будут созданы в 2022 году в кампусе Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) благодаря модернизации двух жилых корпусов, сообщил ТАСС ректор университета Алексей Яковлев.

"Мы проведем капитальный ремонт двух наших общежитий на 2 тыс. мест. И речь здесь не только о том, чтобы обновить интерьер. Внутренние пространства проектируются сейчас вместе со студентами, но уже можно сказать, что это будут первые студенческие коворкинг-общежития в Кузбассе. На каждом этаже будут созданы зоны, где студенты смогут собираться, общаться, готовить совместные проекты. Также оборудуем и учебные комнаты, кабинеты психологов", - сказал Яковлев.

В планах университета приступить к ремонту корпусов в июне 2022 года после согласования проекта и получения положительного заключения необходимых экспертиз. Работы планируется провести за полгода, привлекая к ним бойцов студенческих стройотрядов. Средства на модернизацию кампуса КузГТУ получил из федерального бюджета по программе социально-экономического развития Кузбасса, которую в марте утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"До 2024 года на модернизацию университета по программе социально-экономического развития региона будет выделено 2 млрд рублей. Между общежитиями оборудуем первое в Кузбассе креативное мультиформатное пространство для студентов, где они смогут заниматься спортом, творчеством и проектной работой. С 2023 года планируем начать модернизировать наши учебные корпуса, создать комфортные условия для научных разработок, образовательного процесса, работы преподавателей и ученых университета", - добавил ректор.

КузГТУ - единственный вуз региона, включенный в программу социально-экономического развития Кузбасса. Ожидается, что модернизация университетского кампуса позволит привлечь ведущих ученых и специалистов мирового уровня, чтобы повысить уровень подготовки инженерных кадров. Возросший престиж вуза также позволит увеличить и число студентов, в том числе иностранных, примерно на 30%.

На сегодня кузбасский политех является опорным вузом для промышленности региона, занимается подготовкой кадров для ее ключевых отраслей, ведет разработку технологий в сферах цифровизации промышленности, экологии, постмайнинга и глубокой переработки угля. Кампус КузГТУ в Кемерове объединяет 9 учебных корпусов, а также 3 общежития для иногородних студентов, где проживают около 2,7 тыс. человек.