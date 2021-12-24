Петербург открыл сбор заявок на участие в ХV Международном Петровском конгрессе 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Организаторы открыли сбор заявок на участие в ХV Международном Петровском конгрессе, который пройдет летом 2022 года - в год 350-летия со дня рождения Петра I (1672-1725), сообщила в пятницу ТАСС руководитель Института Петра Великого Инна Свидерская.

"В Петербурге с 9 по 11 июня [2022 года] пройдет ХV Международный Петровский конгресс, получивший название "Не чародей, а гений. Личность Петра Великого на фоне эпохи". В название вынесены слова историка Михаила Погодина, так охарактеризовавшего эту историческую личность. Надеемся собрать интересный состав докладчиков из российских регионов и из-за рубежа", - сказала Свидерская. Еще два конгресса планируется провести за рубежом - в Брюсселе и Амстердаме.

Петербург подготовил программу мероприятий, посвященных юбилейной дате. Это выставки, конференции, издательские программы, публичные акции.

В 2022 году запускается новая программа под условным названием "Птенцы гнезда Петрова". "В юбилейные дни планируем собрать какую-то часть потомков соратников Петра, проживающих в разных странах, чтобы они увидели, как развилось в столетиях детище Петра, к чему приложили руку и их предки", - рассказала руководитель Института Петра Великого.

Получит продолжение начатый в этом году проект "Вечера с Петром Великим" с лекциями и мастер-классами ведущих историков в области изучения петровской эпохи. Проект озаглавлен названием книги Даниила Гранина в память о писателе, который в 2009 году был вдохновителем всей петровской программы Петербурга. "Те пилотные мероприятия, которые мы провели в этом году, показывают жизнеспособность этого проекта и его удачную форму", - сказала Свидерская.

Продолжается большая работа по выявлению и изучению петровских памятников. На территории России их выявлено уже более 700, а за рубежом - свыше 500. Этот проект уже существует в виде общедоступного интернет-портала, который пользуется большой популярностью среди историков и краеведов. "Мы надеемся в следующем году начать печатную жизнь этого проекта и выпустить к июню том, посвященный московским памятникам петровской эпохи", - сообщила Свидерская. Печатное издание готовится в содружестве с Фондом имени Дмитрия Лихачева при поддержке Министерства культуры России и комитета по культуре Санкт-Петербурга. По информации Свидерской, в будущем году Россия готовит официальную заявку на сертификацию Петровского культурного маршрута в Совете Европы.