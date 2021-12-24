Собственники жилья в доме под Липецком, где произошел взрыв газа, получили все выплаты

ВОРОНЕЖ, 24 декабря. Власти Липецкой области в полном объеме выплатили возмещение за утраченное жилье собственникам 16 квартир в доме поселка Солидарность города Ельца, в котором 11 сентября взорвался газ и погибли три человека. Сумма компенсаций составила более 32,5 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации Липецкой области.

"Все собственники получили выплаты. Общая сумма компенсаций составила более 32,5 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее владельцы 16 квартир получили материальную помощь на общую сумму 15,5 млн рублей, им также полагалась компенсация за утраченное жилье, так как власти приняли решение снести дом, что и сделали в ноябре. Этот вопрос затянулся для трех собственников, так как их квартиры имели обременение в виде ипотеки.

В ночь на 11 сентября в поселке Солидарность города Ельца Липецкой области произошел взрыв газа в жилом 16-квартирном доме постройки 1976 года, погибли три человека, в том числе ребенок. Пять человек, один из них - ребенок, получили травмы. Из резервных фондов главы Липецкой области и администрации Елецкого района при полном разрушении жилья и наличии погибших были обещаны выплаты по 1,5 млн рублей, при частичном ущербе жилью и наличии погибших - по 1 млн рублей, при частичном ущербе без погибших - по 500 тыс. рублей. Также за утраченное имущество из бюджета региона пострадавшим выплатили по 20 тыс. рублей.