В Думу внесли законопроект о запрете фейерверков и петард в населенных пунктах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Депутат от КПРФ Олег Лебедев внес в Госдуму законопроект, предлагающий ограничить применение пиротехнических изделий и запретить их продажу детям. Документ размещен в пятницу в думской электронной базе данных.

Запрет на применение пиротехники предлагается распространить на населенные пункты, здания, леса, особо охраняемые территории и объекты культурного наследия. При этом органы местного самоуправления смогут определить "специально отведенные места на открытом воздухе" внутри населенного пункта, где использование фейерверков и петард будет разрешено. Органам власти субъекта РФ предлагается дать право устанавливать дополнительные ограничения, в том числе по времени применения пиротехники.

Одновременно законопроектом предлагается ввести запрет на продажу пиротехнических изделий несовершеннолетним.

"За время новогодних праздников в России от взрыва петард гибнут минимум два человека, десятки (большинство из которых дети) получают серьезные травмы, приводящие к ампутации пальцев и другим тяжелым последствиям для здоровья. Наряду с этим происходят пожары, вызванные неосторожным обращением с пиротехническими изделиями бытового применения, их попаданием в окна домов, на крыши, балконы и лоджии. Кроме того, использование пиротехнических изделий сопровождается акустическим излучением, нарушающим спокойствие жителей населенных пунктов, домашних животных", - отмечается в пояснительной записке.