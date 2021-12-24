Турпоток в Заполярье за три квартала 2021 года вырос почти в два раза

МУРМАНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Количество туристов, посетивших Мурманскую область за три квартала 2021 года, выросло в 1,8 раза по отношению к прошлому году и составило около 350 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС председатель Комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

"У нас наблюдается увеличение турпотока. По данным органов муниципальных образований, предоставивших сведения в рамках ежеквартального мониторинга, количество туристов в 2021 году за три квартала составило порядка 350 тыс. человек. За аналогичный период 2020 года турпоток составил 196,8 тыс. человек", - сказал Елисеев.

Глава комитета по туризму также пояснил, что с увеличением потока туристов в Заполярье выросло и количество компаний в регионе, предлагающих туристические услуги. "Местных туроператоров в 2021 году стало больше, в настоящее время их 64. Для сравнения в этот же период прошлого года было 43. При этом увеличивается и число предлагаемого турпродукта. Наряду со стандартным турпродуктом появляется и довольно экзотический, такой как крабовое сафари, например", - добавил Елисеев.

Глава комитета по туризму подчеркнул, что сейчас одним из ключевых направлений в Мурманской области становится экологический туризм на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), которых в регионе более 75. "Наиболее посещаемыми местами отдыха в туристическом зимнем сезоне 2020/2021 стали: горнолыжный курорт "Большой Вудъявр", центр "Снежная деревня", арт-парк "Таинственный лес", этническая деревня "Огни Имандры", саамская деревня "Самь Сыйт", военно-мемориальные комплексы и памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны, природные локации сельского поселения Териберка и полуостровов Средний и Рыбачий, Мурманск, а также многие другие", - сказал он.

Инвестиционная сторона

Мурманская область привлекает не только туристов, но и инвесторов, которые вкладывают средства в том числе и в туристическую отрасль. В 2020 году на территории Заполярья заработали два преференциальных налоговых режима - ТОР "Столица Арктики" и Арктическая зона РФ (АЗРФ). "На сегодняшний день в АЗРФ в Мурманской области уже более ста резидентов, при этом 86% резидентов АЗРФ в Мурманской области относится к компаниям малого и среднего предпринимательства и около трети реализуют проекты в сфере туризма", - пояснил глава комитета по туризму.

Как отмечает вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова, курирующая в том числе туристический блок, увеличение турпотока в регион в 2021 году не последнее. "Сегодня российскую Арктику посещает 1 млн туристов в год, треть из которых принимает Мурманская область. Наша цель - обеспечить комфортным отдыхом в регионе 1 млн туристов к 2030 году. Мы понимаем, что для принятия такого потока необходима инфраструктура, прежде всего, транспортная. Сейчас в Мурманской области есть два аэропорта - Мурманск и Хибины, которые будут модернизироваться", - сказала она.

Благодаря развитию этих авиационных узлов, пропускная способность аэропорта в Мурманске вырастет почти вдвое (до 2 млн человек), а аэропорт Хибины в Кировске расширит географию полетов до 25 направлений.

"Мы также прогнозируем снижение стоимости перелета в Хибины в 2-2,5 раза, аэропорт занимает выгодное с точки зрения обслуживания социально значимых и туристических перевозок, географическое положение в самом центре Мурманской области, расстояние от аэропорта до городов региона не превышает 250 км. Горнолыжный курорт в Кировске, Хибинские и Ловозерские тундры, Терский берег, Кандалакшский залив расположены в центральной и южной частях Мурманской области, и развитие аэропорта позволит увеличить туристский поток в эти территории", - резюмировала вице-губернатор.