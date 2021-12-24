В Иркутской области восстановили два моста, поврежденных во время паводка в 2019 году

ИРКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Подрядчики восстановили два моста в Тулунском районе Иркутской области, которые были повреждены во время паводка в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Тулунском районе введено в эксплуатацию два моста. Один - через реку Сергенейка на автодороге Харантей - Аршан, второй - через реку Инда на подъезде к поселку Харантей. Их построили в рамках программы по восстановлению региона после наводнения 2019 года, утвержденной правительством Российской Федерации. На восстановление мостов из федерального бюджета было направлено 96 млн рублей", - говорится в сообщении.

Всего во время паводка в регионе повредило 40 мостов. Осталось восстановить три.

В результате наводнения в Иркутской области в 2019 году погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. - подлежащими капитальному ремонту.