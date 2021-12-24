В России около 14 тыс. мужчин сейчас находятся в декретном отпуске

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Порядка 14 тыс. российских отцов ухаживают за детьми в декретном отпуске, сообщила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

"Всего 14 тыс. таких мужчин у нас сейчас есть, которые сидят в декрете", - сказала она в пятницу на вебинаре "Единой России" по поддержке семей с детьми.

По мнению депутата, государство должно обеспечить мужчинам в декрете поддержку, в том числе возможности "поискать себя, получить бесплатное образование".