{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России около 14 тыс. мужчин сейчас находятся в декретном отпуске

По мнению депутата Татьяны Буцкой, государство должно обеспечить мужчинам в декрете поддержку, в том числе возможности "поискать себя, получить бесплатное образование"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Порядка 14 тыс. российских отцов ухаживают за детьми в декретном отпуске, сообщила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

"Всего 14 тыс. таких мужчин у нас сейчас есть, которые сидят в декрете", - сказала она в пятницу на вебинаре "Единой России" по поддержке семей с детьми.

По мнению депутата, государство должно обеспечить мужчинам в декрете поддержку, в том числе возможности "поискать себя, получить бесплатное образование".

Теги
Россия"Единая Россия"Буцкая, Татьяна Викторовна
Детский омбудсмен предложила МГУ обучать девятилетнюю студентку по индивидуальному плану
По мнению уполномоченного, обучение ребенка девяти лет в высшем учебном заведении - "случай неординарный и вызывает полярные мнения экспертов, родителей, студентов и детей"
Детский омбудсмен предложила МГУ обучать девятилетнюю студентку по индивидуальному плану
Читать полностью