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Петербургский госуниверситет открыл представительство в Германии

Проект реализуется на базе Свободного университета Берлина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) открыл свое представительство в Германии, проект реализуется на базе Свободного университета Берлина. Об этом сообщила пресс-служба СПбГУ.

"Открытие представительства СПбГУ в Свободном университете Берлина - это замечательное событие, которое будет способствовать развитию российско-германских отношений. Вы представляете блестящую плеяду российских и немецких ученых, методистов, преподавателей, которые найдут общий язык и обогатят мировую науку", - процитировали в пресс-службе слова чрезвычайного и полномочного посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева во время торжественной церемонии.

По данным пресс-службы, СПбГУ и Свободный университет Берлина сотрудничают уже более 50 лет, первое соглашение было подписано в 1968 году, а в 2012 году было заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое подтверждает особый статус отношений между вузами.

"Я очень рад, что первое представительство СПбГУ в Германии открывается именно на базе Свободного университета Берлина. Такое количество совместных грантов, обменов студентами и публикаций в высокорейтинговых научных журналах говорит о многом. Сегодня мы вместе реализуем более 100 проектов ежегодно, и я уверен, что открытие представительства позволит увеличить их количество", - процитировали в пресс-службе ректора СПбГУ Николая Кропачева.

Как сообщает пресс-служба, во время торжественного мероприятия, которое проходило онлайн, состоялась церемония перерезания красной ленточки перед входом в офис представительства СПбГУ, расположенном в старинном особняке International House. На сегодняшний день представительства Санкт-Петербургского госуниверситета действуют в Республике Корея, Китае, Испании, Греции, Италии и Турции.

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