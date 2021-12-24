Детский омбудсмен предложила МГУ обучать девятилетнюю студентку по индивидуальному плану

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рекомендовала сотрудникам психологического факультета МГУ подобрать индивидуальный план обучения для девятилетней студентки Алисы Тепляковой. Об этом говорится в сообщении омбудсмена, распространенном пресс-службой.

"О необходимости использовать индивидуальный учебный план, который создаст наиболее комфортные условия для освоения Алисой образовательной программы, наш аппарат информировал представителей психологического факультета МГУ. Порядок обеспечения учебного плана и скорость его прохождения регулируется внутренними документами вуза. Допускаем, что администрация учебного заведения может издать дополнительный внутренний акт по данному вопросу", - сказано в сообщении.

По мнению уполномоченного, обучение ребенка девяти лет в высшем учебном заведении - "случай неординарный и вызывает полярные мнения экспертов, родителей, студентов и детей". "Не скрою, беспокойство есть и у меня, в том числе в связи с широким обсуждением судьбы конкретного ребенка в информационном пространстве. Повышенное публичное внимание к ребенку может повлечь и негативные для нее последствия. Мы не должны допустить травли как в отношении Алисы, так и в отношении ее семьи", - уточнила Львова-Белова.

В сообщении также говорится, что, по имеющимся у аппарата сведениям, органы опеки и попечительства по месту жительства Алисы Тепляковой не видят угрозы жизни и здоровью ребенка.

"В целях защиты прав и законных интересов девочки в ближайшее время мной в адрес ответственных лиц, а также уполномоченного по правам ребенка в городе Москве будет направлено письмо, содержащее информацию о правовой оценке сложившихся обстоятельств и возможных социально-психологических рисках для Алисы", - добавила детский омбудсмен.

Москвичка Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике в восемь лет и получила аттестат в московской школе № 626. Аттестат об окончании девяти классов девочка получила в семь лет.