Казаки и дружинники помогут полиции следить за порядком в Новый год в Подмосковье

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек будут следить за порядком в Московской области при проведении новогодних и рождественских праздников. Кроме сотрудников полиции и Росгвардии, к охране порядка привлекут казаков и добровольных дружинников, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

"В целях обеспечения общественного порядка и безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников ГУ МВД России по Московской области реализован комплекс организационно-практических и оперативно-профилактических мер, согласно которому планируется задействовать более 3 тыс. сотрудников органов внутренних дел, ЧОО и Росгвардии. Также к несению службы будут подключены казаки и представители добровольных народных дружин", - говорится в сообщении.

С 31 декабря по 1 января праздничные мероприятия пройдут более чем в 200 поселениях, в них планируют участвовать около 250 тыс. человек. В Рождество ночные богослужения пройдут в 519 населенных пунктах.

Полиция вместе с другими ведомствами собирается в канун новогодних праздников отлавливать продавцов контрафактных фейерверков и незаконно срубленных елок.