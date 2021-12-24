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Пассажиропоток на общественном транспорте Подмосковья за год вырос на 22%

В настоящее время в области работают 132 перевозчика

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 24 декабря. /ТАСС/. Около 650 млн пассажиров воспользовались общественным транспортом Московской области с начала года, пассажиропоток вырос за год на 22%. Об этом сообщила в пятницу журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

"Мы рассматриваем восстановление пассажиропотока после сложного прошлого года, когда бушевала пандемия. Мы видим, что мы в 2019 году перевезли 712 млн пассажиров, в 2020 - 532 млн - это достаточно большое снижение потока. Сейчас мы до конца еще не восстановились, но тем не менее пассажиропоток растет - 650 млн пассажиров мы перевезли в этом году", - сказала Кротова.

Она рассказала, что в настоящее время в Подмосковье работают 132 перевозчика, автобусы которых курсируют по 2 075 маршрутам. Всего в регионе насчитывается около 9,5 тыс. автобусов.

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