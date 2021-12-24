Волонтеры "Молодежки ОНФ" поздравят с Новым годом детей и медиков во всех регионах РФ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Участники всероссийской команды "Молодежка ОНФ" поздравят с наступающим Новым годом детей из малообеспеченных семей и находящихся в подшефных семьях, а также врачей и медработников во всех регионах России. Акция продлится с 24 по 31 декабря, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе "Молодежки ОНФ".

"У нас запланированы мероприятия по поздравлению с Новым годом во всех регионах России. Волонтеры "Молодежки ОНФ" с 24 декабря до 31 декабря будут поздравлять детей из малообеспеченных семей и находящихся в подшефных семьях, а также врачей и медработников", - сказал собеседник агентства.

Так, в рамках акции "Синий платочек и "Молодежка ОНФ" - детям!" руководитель "Молодежки ОНФ", депутат Госдумы Игорь Кастюкевич передаст волонтерам штаба "Мы вместе" для детей из малообеспеченных семей и находящихся в подшефных семьях 200 детских подарков - игрушки из "Звездных войн".

В свою очередь волонтеры Ленинградской команды "Молодежка ОНФ" поздравили с наступающим праздником коллектив Сертоловской городской больницы. Добровольцы привезли медикам вкусные подарки, а также оказали необходимую помощь, в частности помощь в регистратуре и в решении некоторых хозяйственных вопросов. "Женская половина "Молодежки ОНФ" навела порядок в картах амбулаторных больных. А молодые люди помогли навести порядок во дворе медучреждения и ликвидировать последствия снегопада - расчистили территорию больницы от снега", - пояснила пресс-служба.

В Мурманской области волонтеры поздравили детей с ограничениями по здоровью в костюмах Деда Мороза и Снегурочки и подарили подарки, пожелания по которым собирали заранее.

Задача "Молодежки ОНФ" - стать местом сборки актуальных направлений, современных трендов, социально значимых инициатив. Сегодня численность молодых людей в России в возрасте до 35 лет составляет более 30 млн. Это аудитория, состоящая из школьников, студентов, молодых ученых и спортсменов, предпринимателей, врачей, учителей.