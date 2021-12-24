Путин заявил, что в России будет продолжена программа мегагрантов для ученых

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Программа мегагрантов для ученых будет продолжена, сообщил президент РФ Владимир Путин в пятницу на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

"Прежде всего, будет продолжена программа мегагрантов. При этом будем так выстраивать ее механизмы, чтобы выдающиеся ученые могли сформировать в России сильные международные научные коллективы", - сказал Путин.

Он добавил, что нужно привлекать не только молодых исследователей из России, но и зарубежных специалистов.

Президент отметил, что лаборатории мирового уровня, призванные усиливать, расширять возможности для пространственного развития, будут создаваться в вузах и научных центрах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Центральной России и Юга России, а также в северных регионах.

Развитие всех территорий

России необходимо распределенное научное развитие всех территорий, а не отдельные "узлы", расположенные в лишь в некоторых регионах, заявил президент.

"Для нашей огромной страны крайне необходимо именно распределенное научное развитие, не отдельные точки, узлы, сосредоточенные лишь в некоторых регионах, а настоящее целостное пространство, связывающее целую страну. Как говорил академик Вернадский, [необходима] своего рода сфера научного поиска, креативных решений, просвещения, поддержки и поощрения талантов, передового технического бизнеса", - сказал президент.

Поощрение регионов

Регионы, которые запускают знаковые научно-исследовательские проекты и осуществляют прорывные разработки, необходимо поощрять, заявил Путин.

"Считаю необходимым поощрять субъекты Федерации, которые усиливают свой научно-технологический потенциал. Логика здесь предельно понятная, простая. Дополнительную поддержку должны получать те территории, где создаются прорывные разработки, запускаются знаковые исследовательские, инновационные, образовательные проекты, а значит, туда приезжают ученые и предприниматели, инженеры, чтобы реализовать необходимые проекты для развития территории", - сказал президент.