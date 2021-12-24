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Путин заявил, что для достижения целей развития важны общие усилия

Глава государства уверен, что каждый из участников встречи с кабмином чувствует личную ответственность за вверенный участок работы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Перед правительством и администрацией президента России в наступающем 2022 году стоит много задач, и хотя каждый чувствует за них личную ответственность, для достижения результата все же важны командные усилия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на предновогодней встрече с кабмином, которая прошла в режиме видеосвязи.

"Я не буду перечислять всех задач, стоящих перед вами, перед нами - перед правительством, администрацией президента, самим президентом - в новом году. Их действительно много", - признал он.

Глава государства уверен, что каждый из участников встречи чувствует личную ответственность за вверенный участок работы. При этом "важны именно командные усилия для достижения общего результата в интересах людей, всей нашей большой страны", указал Путин.

"Уважаемые друзья, еще раз благодарю всех за совместную работу. Поздравляю вас, а также ваших коллег, работников аппарата правительства, министерств, ведомств, всех органов исполнительной власти с наступающими праздниками. Желаю вам здоровья, успехов и всего самого доброго в новом наступающем 2022 году", - заключил президент.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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