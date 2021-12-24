В ОНК Москвы призвали использовать горячую линию помощи заключенным для борьбы с пытками

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Горячая линия помощи заключенным поможет их родственникам и правозащитникам бороться с пытками в местах лишения свободы. Об этом сказано в заявлении председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгия Волкова, опубликованном в издании "Газета ОНК".

"То, что сказал президент России Владимир Путин о необходимости использовать возможности правозащитных организаций в борьбе с пытками в системе ФСИН, абсолютно верно. Мы как правозащитники, члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы, полностью поддерживаем такую позицию. Именно для этого ранее была создана правозащитная горячая линия", - сказано в публикации газеты. По словам Волкова, возможность обратиться на горячую линию и сообщить о противоправных действиях в отношении заключенных поможет многим находящимся в местах принудительного содержания, в том числе и их родственникам.

Он также рассказал, что на линию поступают обращения. "Мы по ним, естественно, работаем. Однако затруднения с распространением информации о горячей линии среди заключенных в учреждениях ФСИН до сих пор присутствуют. Мы надеемся, что все-таки руководство ФСИН пойдет к нам навстречу, и данная проблема будет решена в ближайшее время", - отметил Волков.

В ходе недавней пресс-конференции президент России Владимир Путин признал наличие проблем с пытками в местах лишения свободы. Для ее решения глава государства призвал использовать возможности правозащитных организаций.