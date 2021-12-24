{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: уровень доверия президенту России вырос почти до 67%

Показатель одобрения деятельности Владимира Путина составил 65,5%
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Показатель доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину на этой неделе, когда проводилась его большая пресс-конференция, вырос до 66,9%. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные ВЦИОМ.

На эту тему
НАТО "у порога нашего дома". С какими вызовами столкнулся Путин в 2021 году
НАТО "у порога нашего дома".

"Показатель одобрения деятельности президента 23 декабря 2021 года вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 65,5%. Уровень доверия составил 66,9%", - говорится на сайте ВЦИОМ. Показатель одобрения деятельности главы государства с 13 по 19 декабря составлял 60,5%, о своем доверии президенту заявляли 64,7% опрошенных.

"Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 38,8% (+0,5 п. п. за неделю) и 31,9% (-0,2 п. п. за неделю) соответственно", - говорится на сайте центра.

Опрос проводился посредством телефонного интервью, участие в нем в течение семи дней приняли 11,2 тыс. человек. Погрешность составляет 1%.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОпросы общественного мнения
Мнение
От удушающей любви до истории Китая через женщин: что почитать на новогодних выходных
Лиза Биргер предлагает посвятить праздничные дни книжным душевным путешествиям с поучительными финалами
От удушающей любви до истории Китая через женщин:
Читать полностью