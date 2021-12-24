ВЦИОМ: уровень доверия президенту России вырос почти до 67%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Показатель доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину на этой неделе, когда проводилась его большая пресс-конференция, вырос до 66,9%. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные ВЦИОМ.

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"Показатель одобрения деятельности президента 23 декабря 2021 года вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 65,5%. Уровень доверия составил 66,9%", - говорится на сайте ВЦИОМ. Показатель одобрения деятельности главы государства с 13 по 19 декабря составлял 60,5%, о своем доверии президенту заявляли 64,7% опрошенных.

"Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 38,8% (+0,5 п. п. за неделю) и 31,9% (-0,2 п. п. за неделю) соответственно", - говорится на сайте центра.

Опрос проводился посредством телефонного интервью, участие в нем в течение семи дней приняли 11,2 тыс. человек. Погрешность составляет 1%.